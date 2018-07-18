Автомобилисты засняли живого тигра на дороге в Мурманской области

В среду, 18 июля в сети появился ролик со взрослым тигром, который поселился в лесу между Апатитами и Мончегорском . Редкий зверь нисколько не боится людей и спокойно бродит вдоль дорог. Примечательно, что крупные кошки никогда не попадались в этом северном регионе, в тоже время владельцы не сообщали о пропаже экзотического питомца.

Как сообщает сайт KP.RU местные власти в растерянности от визита такого непрошенного гостя. Они перепоручили «полосатую проблему» организации по отлову бездомных животных, но те боятся не совладать со столь крупной кошкой. Местным жителям стоит повременить с отдыхом на природе до того, как ситуация с тигром прояснится.