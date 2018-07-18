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«Арсенал» арендует у «Зенита» Лесового
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«Арсенал» арендует у «Зенита» Лесового 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Sports.ru
По информации «Чемпионата», 20-летний полузащитник «Зенита» Даниил Лесовой продолжит карьеру в «Арсенале». Тульский клуб арендует футболиста на один сезон с правом выкупа.
Лесовой, являющийся воспитанником киевского «Динамо», перешёл в «Зенит» в ноябре 2016 года и принял российское гражданство. В 2017 году хавбек прошёл зимние сборные с основной командой петербуржцев, однако в официальных матчах не дебютировал, выступая за молодёжную и вторую команды «Зенита».
В прошлом сезоне Даниил отыграл за «Зенит-2» 24 матча в Первом дивизионе и забил 1 гол.
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