Глава АСИ: современный город должен давать жителям возможность постоянного переобучения

"Мы должны понимать, что мы должны учиться всю жизнь, потому что сегодня какие-то профессии уже умирают, меняется экономика — мы переходим в эпоху цифровизации. В связи с увеличением продолжительности жизни, я думаю, что человек может за этот период поменять несколько профессий, несколько областей деятельности. И здесь, конечно, очень важно, чтобы город создавал необходимую инфраструктуру, возможности для получения таких навыков будущего", — сказала она.

Чупшева отметила, что необходимо внедрять метапредметность и вариантивность в школьное образование. В то же время, по ее словам, нужно воспитывать в детях навыки, которые позволят им работать в команде и быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

"Москва здесь является лучшим примером сегодня по тем технологиям, практикам, которые внедряются в системе образования — и школьного, и дополнительного", — считает она.

В качестве примера глава АСИ привела Московскую электронную школу, медицинские и инженерные классы для школьников.

Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в новом концертном зале «Зарядье».