Глава АСИ: современный город должен давать жителям возможность постоянного переобучения 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жители современных городов должны иметь возможность постоянно совершенствовать образование и получать новые профессии, так как эти навыки необходимы им в условиях меняющейся экономики. Такое мнение высказала глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе одной из сессий Московского урбанистического форума.
"Мы должны понимать, что мы должны учиться всю жизнь, потому что сегодня какие-то профессии уже умирают, меняется экономика — мы переходим в эпоху цифровизации. В связи с увеличением продолжительности жизни, я думаю, что человек может за этот период поменять несколько профессий, несколько областей деятельности. И здесь, конечно, очень важно, чтобы город создавал необходимую инфраструктуру, возможности для получения таких навыков будущего", — сказала она.
Чупшева отметила, что необходимо внедрять метапредметность и вариантивность в школьное образование. В то же время, по ее словам, нужно воспитывать в детях навыки, которые позволят им работать в команде и быстро адаптироваться к меняющимся условиям.
"Москва здесь является лучшим примером сегодня по тем технологиям, практикам, которые внедряются в системе образования — и школьного, и дополнительного", — считает она.
В качестве примера глава АСИ привела Московскую электронную школу, медицинские и инженерные классы для школьников.
Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в новом концертном зале «Зарядье».