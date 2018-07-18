Как товар из магазина выдают за дачный урожай

Стихийные рынки у остановок, где добродушные пенсионерки предлагают «свое, деревенское», любимый домохозяйками. Но так ли натурален этот товар?

Дачная клубника

Водитель такси Алексей чуть не обманулся:

— С раннего утра я за клубникой подъехал, супруга заказала свежей, с грядки. У бабушки на остановке товар был раза в три дороже, чем в палатке. Но зато свое… Так думал таксист, пока не предложил пенсионерке добросить ее вечером домой и прямо с огорода ягод купить. Отказалась старушка. А секрет ее урожая раскрыла соседка «по торговой площади» — именно у нее по утрам бабуля оптом берет ягоды, а потом раскладывает по баночкам и накручивает цену.

Особо злой чеснок

По соседству — бойкая торговля чесноком. Опять со своего огорода? Свидетельницей нехитрого предпринимательства стала покупательница одного из магазинов. Там чесноком, словно на долгую зиму, дед запасался. Когда она полюбопытствовала, зачем столько, дед страшную тайну ей и открыл — все супруге на рынок идет, для продажи.

В магазине — за сорок, на рыночке — уже по сто пятьдесят рублей. Бизнес!

Золотое яичко

Казалось бы, здесь не ошибешься. Яйца магазинные — чистые да с печатями. Но хитроумные торговцы и тут приспособились. Яйца, купленные в сетевых гипермаркетах, они отмывают от заводской штамповки, а затем обрабатывают грязью. Был десяток простым — за 60 рублей, стал десяток золотым, деревенским — за 200 рублей.

Хороша ли сметанка

Еще один популярный у торговцев продукт — псевдодеревенская сметана.

— Чтобы проверить сметану на добавку загустителей, достаточно ложку с продуктом опустить в стакан воды, — советуют фермеры. — Выпадет осадок на дно — значит, сметана с крахмалом или желатином — из магазина.

Грибочки с метаном

Утром рядом с Варшавским шоссе прогуливаются грибники. К полудню они же с корзинками шампиньонов, собранных у трассы, торгуют в переходе.