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Детскую площадку на Донецкой улице привели в порядок
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Детскую площадку на Донецкой улице привели в порядок 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался глава управы района Марьино города Москвы Вадим Чернышов.
«По указанному адресу детская площадка приведена в надлежащее состояние: проведены работы по восстановлению окрасочного слоя элементов малых архитектурных форм, замене песка в песочнице, ремонту элемента игрового комплекса «спуск». В настоящее время детская площадка, в том числе малые архитектурные формы, находится в удовлетворительном техническом состоянии и безопасна в использовании (аварийные элементы отсутствуют)», — говорится в сообщении за подписью Вадима Чернышова.
Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)
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