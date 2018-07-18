Детскую площадку на Донецкой улице привели в порядок

Вадим Чернышов. Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался глава управы района Марьино города Москвы

«По указанному адресу детская площадка приведена в надлежащее состояние: проведены работы по восстановлению окрасочного слоя элементов малых архитектурных форм, замене песка в песочнице, ремонту элемента игрового комплекса «спуск». В настоящее время детская площадка, в том числе малые архитектурные формы, находится в удовлетворительном техническом состоянии и безопасна в использовании (аварийные элементы отсутствуют)», — говорится в сообщении за подписью Вадима Чернышова.

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)