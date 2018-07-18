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Пенсионерка создала мемориал на месте массового захоронения воинов
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Пенсионерка создала мемориал на месте массового захоронения воинов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В селе Чертовицы Воронежской области 88-летняя Екатерина Филина привела в порядок забытую братскую могилу времен Великой Отечественной войны, в которой могут находиться останки более тысячи советских солдат. Об этом пишет «Мое! Online».
Женщина, заручившись поддержкой местных жителей, освободила место захоронения от сорняков и старых деревьев, организовала цветочную аллею и установила самодельную памятную табличку из дерева.
О массовом захоронении женщина узнала еще в середине 1980-х. В 2013-м она рассказала о нем местным властям, услышав, что государство помогает их обустраивать. В результате были перезахоронены более 200 воинов.
«Все это было сделано для показухи, — сказала изданию пенсионерка. — Ну, захоронили они этих пару сотен, а про тысячи остальных, что остались в земле, забыли. И в месте захоронения никто даже камень не удосужился поставить или табличку».
19 июня сообщалось об обнаружении массового захоронения людей, расстрелянных фашистами. Останки более 650 человек: красноармейцев и местных жителей, — нашли во время раскопок в городе Несвиже в Минской области Белоруссии.
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