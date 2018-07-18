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Специалисты выясняют причины экологического бедствия на реке в Воронежской области
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Специалисты выясняют причины экологического бедствия на реке в Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Пляж на реке Подгорная в Калачеевском районе могут закрыть из-за несоответствия санитарным нормам. Река, будто из мрачного фантастического фильма, появилась в Калачеевском районе. Сначала вода потемнела и стала плохо пахнуть, потом и того хуже — после купания у людей поднималась температура, а животные и вовсе погибали. Как речка Подгорная превратилась в опасный водоём, разбираются специалисты Роспотребнадзора.
Пляж Селянский — одно из самых популярных мест для отдыха и купания в Калаче. Но сейчас здесь безлюдно. И не только из-за дождя. Отдыхающие просто боятся подходить к воде. — Вся речка чёрная и стоит сильное зловоние! Мы никто, разумеется, в речку не полезли, — рассказал житель Воронежа Иван Зыкин.
Даже спустя несколько дней у берегов плавает дохлая рыба. Говорят, остальную уже унесло вниз по течению. На дне и водорослях заметен серый налёт. Накануне, уверяют калачеевцы, вода в реке превратилась в масляный кисель. — Она липкая, то есть, даже если вы зайдёте сюда искупаться, то выйдете, почувствуете что-то такое, жирная такая плёночка будет специфическая. Ну, и запах! Прежде всего, запах. Потому что такой отличительный, канализационный, я бы даже сказал, — отметил житель Калача Рустам Орловский.
Причину загрязнения воды калачеевцы нашли в двух сотнях метров выше по течению. И даже сняли на видео, как в реку сливают стоки местные водоочистные сооружения. Там рассказывают, проблемы появились после того, как предприятие начало обслуживать ассенизаторские машины. Из них в сеть мог попасть настоящий концентрат из нечистот. — Сейчас мы от машин пока отказались, потому что стала вода тёмной идти на приёмку, поэтому пришлось отказаться от них. — Это надолго? — Не знаю, пока на месяц. А там будет видно, если ситуация не улучшится, то не знаю, — сообщил начальник смены очистных сооружений Калачеевского района Вячеслав Жданов.
Пока ассенизаторские машины сливают нечистоты в иловые карты бывшего мясокомбината. А загрязнённую воду на очистных сооружениях отправили на вторичную переработку. Сотрудники Роспотребнадзора несколько раз отобрали пробы из Подгорной. По предварительным данным, вода в реке не соответствует санитарным нормам и Селянский пляж, скорее всего, будет закрыт. Александра Камынина, Максим Вобленко
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