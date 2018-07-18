Близкие родственники: кроссоверы на платформе MLB Evo

Сразу расставим точки над i: рассмотренными моделями применение платформы MLB Evo не ограничивается. На ней также базируется целая россыпь легковых Audi, от «четверки» до «восьмерки», среднеразмерный кроссовер Q5 и, например, Volkswagen Phideon. Но именно большие вседорожники привлекают внимание своим разнообразием. Одну и ту же «тележку» имеют «рабоче-крестьянский» Volkswagen Touareg, премиальный, но без спортивных или люксовых амбиций Audi Q7, сверхуспешный Porsche Cayenne, элитный Bentley Bentayga и кроссовер-суперкар Lamborghini Urus.

Первым на MLB Evo перебрался полноприводник из Ингольштадта. Audi Q7 второй генерации начали выпускать в 2015 году. Его габариты составляют 5052 х 1968 х 1741 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно при колесной базе 2994 миллиметра. Дизайн спокойный, в духе марки, а оформление интерьера в ту пору еще не шагнуло в сенсорную эпоху. Так что на фоне последних новинок «колец» всего лишь трехлетний «ку-седьмой» смотрится гостем из прошлой эпохи. Ну, это и не так уж плохо.

У предшественника четырехцилиндровых моторов под капотом не было, но до новичка даунсайзинг все же добрался. Причем сразу в двух ипостасях. Двухлитровый мотор TFSI может трудиться в одиночестве или при поддержке электромотора. Мощности ему, кстати, хватает и без помощников: 252 л.с. в европейской спецификации. А уж гибрид и вовсе достигает 367 сил. Основные же двигатели — трехлитровые «шестерки», бензиновые и дизельные. На вершине гаммы воцарился мотор V8 объемом четыре литра. С помощью тройного наддува этот дизель выдает 435 л.с., а машина с ним на разгон до сотни тратит 4,8 секунды.

Осенью 2015 года дебютировал Bentley Bentayga. Старый Audi Q7 мог бы почувствовать себя ровней, ведь в его арсенале был даже двигатель V12 о 500 силах! Но новый — увы. «Британец» сразу расставил всех по местам. Его «базовым» мотором на первых порах стал агрегат конфигурации W12 о шести литрах рабочего объема, 608 л.с. и 900 Нм момента. Монстр ускорял Bentley с места до сотни за 4,1 секунды и далее до предельного 301 км/ч. На тот момент это оказался самый быстрый серийный вседорожник в мире.

Про уровень отделки, количество и характер опций умолчим. Достаточно сказать, что прогулка по конфигуратору может удвоить и без того немаленькую цену. Например, в списке дополнительного оборудования есть хронометр Breitling Mulliner Tourbillon на приборную панель стоимостью… 150 000 евро!

Позже Bentayga обзавелся более демократичными версиями. Появление бензиновой «восьмерки» 4.0 было предсказуемым. Она, кстати, оказалась ненамного слабее топового агрегата, развивая 550 «лошадей». А вот дизель и гибрид в линейке Bentley — это неожиданно! Англичане поддались трендам, не только сделав вседорожник, но и угождая новым категориям покупателей. Мотор на тяжелом топливе вообще без изменений взяли от Audi SQ7. Даже мощность та же, 435 л.с. Plug-in гибрид построен на базе трехлитровой «шестерки» и выдает 462 силы.

Два года спустя, осенью-зимой 2017-го, дружно вышли в свет Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Первый пошел по эволюционному пути. Сменил платформу, но дизайн снаружи и внутри, а также концепция автомобиля практически не претерпели изменений. Эксклюзивный двигатель Audi Q7 — двухлитровая «четверка», Bentley — W12. Своя «моторная» привилегия есть и у Porsche. Это агрегат объемом 2,9 литра мощностью 440 л.с. на модификации Cayenne S. Остальные двигатели не удивляют. «Шестерка» 3.0 отдачей 340 сил есть у машин с кольцами на решетке радиатора, V8 4.0 (550 л.с.) и гибрид (462 л.с.) упоминались выше на «Бентайге». Интересный факт: Porsche Cayenne компактнее и легче, нежели Bentley Bentayga. Поэтому 550-сильное исполнение набирает сотню за те же 4,1 секунды, что и 608-сильный «британец». А с опциональным пакетом Sport Chrono — даже на две десятые быстрее.

Lamborghini Urus стоит особняком. Фактически итальянцы сумели упаковать суперкар во «внедорожную» обертку. Теперь он достаточно просторен для четверых человек, а его водитель может не опасаться, что под колесами вдруг пошел не слишком хороший асфальт (или его вообще не стало). Тяжелый мотор W12, конечно, ставить на кроссовер не стали: управляемость превыше всего. Посему обошлись четырехлитровой «восьмеркой», но раскачали ее до 650 л.с. Bentley кусает локти! Разгон с места до 100 км/ч составляет всего 3,6 секунды, а до 200 км/ч автомобиль разгонится за 12,8 секунды. Максимальная же скорость ограничена на отметке 305 км/ч. Рекорды динамики для серийных SUV обновлены. И ведь нельзя исключать, что скоро Lamborghini придумает еще более «дикие» модификации «Уруса».

Ну а последним на платформе MLB Evo минувшей весной рассекретили Volkswagen Touareg. Он самый скромный в пятерке, хотя по моторам этого не скажешь. Стартовая точка машины из Вольфсбурга — те же два литра и 252 л.с. (в европейском исполнении), что и у Audi Q7. Но, правда, двигатель V8 «народному автомобилю», судя по всему, не светит, придется ограничиться максимум шестью цилиндрами. Как тут не позавидовать модели первого поколения? В ее арсенале были умопомрачительные по нынешним дайнсайзинговым временам моторы V10 5.0 TDI и W12 6.0. Отдача, правда, сегодня уже не поражает: 313 и 450 л.с. соответственно.