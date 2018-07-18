Бесплатными поездами воспользовались 319 тысяч болельщиков

Пик перевозок во время проведения Чемпионата мира по футболу пришелся на 24 июня

Бесплатные поезда для болельщиков больше не будут курсировать между городами-организаторами чемпионата мира по футболу. 17 июля перевозки были завершены.

Генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров отметил большой вклад железнодорожников в организацию Чемпионата мира по футболу. По его словам, все было сделано на высшем уровне. Для болельщиков были организованы 734 рейса бесплатных поездов, которые курсировали по 31 маршруту между 11 городами, в которых гостей мундиаля принимал 31 железнодорожный вокзал. Дополнительно были задействованы 5 вокзалов на маршрутах поездов. Специальную подготовку прошли более 6 тысяч проводников, начальников поездов и сотрудников вокзалов. Услугами бесплатных перевозок воспользовались 319 тысяч человек.

Поезда были оборудованы всем необходимым для комфортного проезда болельщиков: розетками, кондиционерами и специальными купе для маломобильных граждан.

Все вокзалы, включая московские, также были подготовлены к приему гостей: обеспечен бесплатный Wi-Fi-доступ к сети Интернет, изменена схема прохода пассажиров, о чем сообщалось с помощью дополнительной навигации и по громкоговорящей связи.

Больше всего перевозок пришлось на 24 июня. В этот день 45 поездов перевезли 26 тысяч болельщиков.