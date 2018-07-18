Бесплатными поездами воспользовались 319 тысяч болельщиков 

Пик перевозок во время проведения Чемпионата мира по футболу пришелся на 24 июня
Бесплатные поезда для болельщиков больше не будут курсировать между городами-организаторами чемпионата мира по футболу. 17 июля перевозки были завершены.
Генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров отметил большой вклад железнодорожников в организацию Чемпионата мира по футболу. По его словам, все было сделано на высшем уровне. Для болельщиков были организованы 734 рейса бесплатных поездов, которые курсировали по 31 маршруту между 11 городами, в которых гостей мундиаля принимал 31 железнодорожный вокзал. Дополнительно были задействованы 5 вокзалов на маршрутах поездов. Специальную подготовку прошли более 6 тысяч проводников, начальников поездов и сотрудников вокзалов. Услугами бесплатных перевозок воспользовались 319 тысяч человек.
Поезда были оборудованы всем необходимым для комфортного проезда болельщиков: розетками, кондиционерами и специальными купе для маломобильных граждан.
Все вокзалы, включая московские, также были подготовлены к приему гостей: обеспечен бесплатный Wi-Fi-доступ к сети Интернет, изменена схема прохода пассажиров, о чем сообщалось с помощью дополнительной навигации и по громкоговорящей связи.
Больше всего перевозок пришлось на 24 июня. В этот день 45 поездов перевезли 26 тысяч болельщиков.
— Теперь у нас есть бесценный опыт, который мы можем применять при проведении мероприятий аналогичного масштаба. Это особенно важно в преддверии Всемирной зимней универсиады, которая пройдет весной следующего года в Красноярске, — отметил Олег Белозёров.