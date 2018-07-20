Кубанские синоптики предупредили гостей Черноморского побережья о дождливой погоде на выходные

Краснодар . 20 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае на 20, 21 и 22 июля прогнозируются кратковременные дожди практически во всех районах, местами — ливни с грозой и с градом. Ветер юго-западного направления, в утренние часы при грозе возможно шквалистое усиление до 20-25 м/c.

Температура воздуха ночью 17-22°С, в предгорьях 13-16°С, днем воздух прогреется до 28-33°С.

Геленджике и На Черноморском побережье — Анапе Сочи — также в выходные дни ожидаются дожди с грозами. Здесь температура воздуха ночью 18-23°С, днем 26-31°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре 20, 21 и 22 июля также пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер юго-западного направления с порывами до 9 м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 30-32°С.