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Глава ОНК Ямала опроверг информацию о принудительном кормлении Сенцова
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Глава ОНК Ямала опроверг информацию о принудительном кормлении Сенцова 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Данила Гонтарь опроверг появившуюся ранее в украинских СМИ информацию о насильственном кормлении Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии №8 города Лабытнанги и ранее объявил голодовку.
"Распространенная известной советской и украинской актрисой театра и кино Адой Роговцевой информация о тяжелых условиях содержания Олега Сенцова в ИК-8 УФСИН России по ЯНАО, о его «насильственном кормлении через нос» не соответствует действительности", — написал Гонтарь в «Фейсбуке».
Он отметил, что, по результатам общественного контроля, права Сенцова обеспечиваются. «Ни разу в ходе посещений Олег Сенцов не высказал каких-либо жалоб в отношении режима его содержания или отношения к нему», — подчеркнул председатель ОНК.
"Сенцов надлежащим образом и добровольно получает необходимую медицинскую помощь, качеством которой он удовлетворен. При этом он находится в медицинской палате, условия которой соответствуют условиям медицинского учреждения. На окнах его палаты нет даже решеток. Никакие незаконные, жестокие или унижающие человеческое достоинство действия в отношении Сенцова не совершались ни со стороны администрации, ни со стороны других осужденных, что он подтвердил письменно в специальной анкете ОНК ЯНАО", — пояснил Гонтарь.
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения "Единой России".
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