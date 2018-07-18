Глава ОНК Ямала опроверг информацию о принудительном кормлении Сенцова

"Распространенная известной советской и украинской актрисой театра и кино Адой Роговцевой информация о тяжелых условиях содержания Олега Сенцова в ИК-8 УФСИН России по ЯНАО, о его «насильственном кормлении через нос» не соответствует действительности", — написал Гонтарь в «Фейсбуке».

Он отметил, что, по результатам общественного контроля, права Сенцова обеспечиваются. «Ни разу в ходе посещений Олег Сенцов не высказал каких-либо жалоб в отношении режима его содержания или отношения к нему», — подчеркнул председатель ОНК.

"Сенцов надлежащим образом и добровольно получает необходимую медицинскую помощь, качеством которой он удовлетворен. При этом он находится в медицинской палате, условия которой соответствуют условиям медицинского учреждения. На окнах его палаты нет даже решеток. Никакие незаконные, жестокие или унижающие человеческое достоинство действия в отношении Сенцова не совершались ни со стороны администрации, ни со стороны других осужденных, что он подтвердил письменно в специальной анкете ОНК ЯНАО", — пояснил Гонтарь.