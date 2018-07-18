Брат пострадавшей: «У водителя остановилось сердце, и такси не управлялось»

Накануне вечером в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Ополченской водитель такси вёз молодую маму с 10-месячным ребёнком. Таксист выпустил руль «четырнадцатой», и автомобиль врезался в дерево.

Оксана Ладатко после операции находится без сознания

Как рассказал V1.ru брат, ехавшей в такси с 10-месячным сыном девушки, Артём Ладатко, он узнал об аварии, когда ехал с работы. — Нам сообщили о случившимся, когда уже разъехались скорая и полицейские. Я в это время возвращался с работы, — говорит брат пострадавшей. — Основная версия сулчившегося, что у 40-летнего водителя такси остановилось сердце. Он умер ещё до аварии. Машина никем не управлялась и вылетела с дороги протаранив бордюр. После этого ВАЗ-2114 ушёл в кювет и врезался в дерево. Оксану Ладатко вместе с сыном госпитализировали в больницу с многочисленными травмами головы.

— Сестре сделали операцию на головном мозге. Также диагностировали вдавленный перелом лобовой кости, — говорит Артём Ладатко. — Оксана находится в тяжёлом состоянии. Врачи говорят, что её состояние стабильное. Теперь всё будет зависеть от организма.

Неуправляемая «четырнадцатая» врезалась в дерево

Молодой маме медики выписали специальные препараты, которых в больнице нет в наличии.

— Были необходимы поддерживающие препараты, которые ей обязательно нужно вводить. Надеемся, что всё будет хорошо и она выкарабкается. До сих пор Оксана находится без сознания. Племянник, слава богу, не пострадал, — говорит брат пострадавшей в ДТП женщины. По словам Артёма, после объявления в социальных сетях о помощи в поиске лекарств, его телефон разрывается от звонков неравнодушных волгоградцев.

— Часть нужных препаратов уже нашли, а часть нам обещали привезти из Москвы . На первое время все лекарства есть. Спасибо всем большое за отзывчивость. Больше помощи нам пока не нужно.

10-месячный малыш не пострадал

Родственники пострадавшей собираются привлечь к ответственности службу такси, в котором работал погибший водитель. — Мы будем, скорее всего, подавать в суд на компанию такси «шесть шестёрок» на возмещение ущерба. С нами они сами не связывались. С водителя что-то спрашивать по-человечески и не хочется. Человек и так погиб, — говорит Артём Ладатко. — Я не знаю, почему они молчат. Я понимаю, что они должны обеспечивать прохождение водителей ежедневного медицинского осмотра. В конце концов должна быть страховка у машины. Брат попавшей в аварию девушки хочет, чтобы подобных происшествий не повторялось.

— Это же не просто так, что случилось. Оставлять на самотёк мы это не собираемся. Такси набирает непонятно каких водителей. По сути, неизвестно с каким человеком едешь, когда садишься в такси. Никогда раньше с подобными ситуациями не сталкивался, и даже не задумывался кто там работает, — поделился волгоградец. — А сейчас думаешь, может у него было хроническое сердечное заболевание и ему вообще было противопоказано работать в такси. Хочется уберечь людей от подобных случаев.

Родственники хотят судиться со службой такси

В отделе по связям с общественностью диспетчерской службы «Везёт», чей заказ осуществлял погибший водитель такси, от комментариев произошедшего отказались.

— Сейчас наши юристы изучают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. От комментариев нас попросили воздержаться, до установления всех подробностей случившегося и формирования нашей официальной позиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, в районе 18:00.

— Водитель службы такси на «четырнадцатой» взял заказ в Тракторозаводском районе Волгограда. Мужчина вёз женщину с грудным ребёнком по улице Ополченской по направлению к улице Тарифной, — сообщили V1.ru в экстренных службах города. — Других автомобилей на данном участке движения не находилось. Молодая мама с маленьким ребёнком сидела на заднем сидении. Таксист по неустановленным причинам отпустил руль автомобиля и машина съехала с дороги.

У водителя случился сердечный приступ

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