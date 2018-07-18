Ещё
Фонд развития моногородов могут преобразовать в Фонд развития городской экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонд развития моногородов могут преобразовать в Фонд развития городской экономики 

Rambler News Service 1 час назад
Внешэкономбанк обсуждает с Минэкономразвития возможность преобразования Фонда развития моногородов в Фонд развития современной городской экономики, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов на Moscow Urban Forum.
«Во Внешэкономбанке существует Фонд развития и поддержки моногородов… Сейчас мы с министром экономического развития с Максимом Станиславовичем (Орешкиным. — RNS) обсуждаем возможность, и я думаю, что нам стоит это сделать, преобразовать Фонд развития и поддержки моногородов в Фонд развития современной городской экономики. И мы надеемся, что министр экономического развития наблюдательный совет этого фонда возглавит. Таким образом, будет обеспечена ежедневная связь Внешэкономбанка и фонда по развитию городов с правительством», — сказал Шувалов.
Предполагается, что новый фонд будет так же, как и прежний, переобучать менеджмент городов, только теперь программа распространится и на другие типы городов, уточнили в пресс-службе ВЭБа.
Фонд развития моногородов занимался программой «переобучения мэров и менеджмента городов для того, чтобы они развивали диверсификацию, благоустройство территорий, потому что люди уезжали, даже если у них была работа. Соответственно, сейчас уже стоит задача переформатировать это, поскольку прежняя задача уже выполнена. Мы хотим распространить успешную практику, которая была реализована фондом моногородов, на все города. И в том числе это будет специализация малые города, моногорода, конгломерации. Это уже будет просто история городской экономики, а не только экономики моногородов».
Rambler News Service: последние новости
Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,8 млн баррелей — до 411,1 млн баррелей Глава Минтранса ответил на предложение РПЦ отменить платные дороги Симоньян сообщила о начале расследования против RT в Австралии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной184
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры167
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа85
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»36
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа215
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение