Фонд развития моногородов могут преобразовать в Фонд развития городской экономики

Внешэкономбанк обсуждает с Минэкономразвития возможность преобразования Фонда развития моногородов в Фонд развития современной городской экономики, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов на Moscow Urban Forum.

«Во Внешэкономбанке существует Фонд развития и поддержки моногородов… Сейчас мы с министром экономического развития с Максимом Станиславовичем (Орешкиным. — RNS) обсуждаем возможность, и я думаю, что нам стоит это сделать, преобразовать Фонд развития и поддержки моногородов в Фонд развития современной городской экономики. И мы надеемся, что министр экономического развития наблюдательный совет этого фонда возглавит. Таким образом, будет обеспечена ежедневная связь Внешэкономбанка и фонда по развитию городов с правительством», — сказал Шувалов.

Предполагается, что новый фонд будет так же, как и прежний, переобучать менеджмент городов, только теперь программа распространится и на другие типы городов, уточнили в пресс-службе ВЭБа.

Фонд развития моногородов занимался программой «переобучения мэров и менеджмента городов для того, чтобы они развивали диверсификацию, благоустройство территорий, потому что люди уезжали, даже если у них была работа. Соответственно, сейчас уже стоит задача переформатировать это, поскольку прежняя задача уже выполнена. Мы хотим распространить успешную практику, которая была реализована фондом моногородов, на все города. И в том числе это будет специализация малые города, моногорода, конгломерации. Это уже будет просто история городской экономики, а не только экономики моногородов».