Медицинский кластер в «Сколково» сможет принимать до 300 тысяч пациентов в год 

Как заявил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, международный медкластер в «Сколково» обеспечит высокотехнологичную помощь с применением последних достижений в мировой медицине. В нем разместятся 15 ведущих международных клиник, а площадь медицинских объектов составит 450 тысяч квадратных метров. Также заммэра сообщил, что к 2023 году Москва получит почти 400 социальных объектов. Планируется построить и открыть 230 школ и детских садов, 90 больниц и поликлиник и 45 объектов культуры.