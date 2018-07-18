Россия и Лаос будут обмениваться осуждёнными

Госдуму внесён законопроект о ратификации соглашения между Россией Лаосом об обмене осуждёнными. Соответствующий документ был подписан в Москве 26 сентября 2017 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что договор был подписан в целях формирования международной правовой базы российско-лаосского сотрудничества по передаче осуждённых и будет способствовать защите прав российских граждан.

В соответствии с договором приговорённый к лишению свободы на территории одной из стран-подписантов может быть передан другой стороне для отбывания наказания. Договор определяет условия передачи осуждённого и требования к необходимым для этой процедуры документам.