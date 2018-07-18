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Россия и Лаос будут обмениваться осуждёнными
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Россия и Лаос будут обмениваться осуждёнными 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесён законопроект о ратификации соглашения между Россией и Лаосом об обмене осуждёнными. Соответствующий документ был подписан в Москве 26 сентября 2017 года.
В пояснительной записке к документу отмечается, что договор был подписан в целях формирования международной правовой базы российско-лаосского сотрудничества по передаче осуждённых и будет способствовать защите прав российских граждан.
В соответствии с договором приговорённый к лишению свободы на территории одной из стран-подписантов может быть передан другой стороне для отбывания наказания. Договор определяет условия передачи осуждённого и требования к необходимым для этой процедуры документам.
В июне вступил в силу аналогичный договор между Россией и Кубой.
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