«РТ-Инвест» намерен до конца года установить первые автоматы для сбора использованной тары

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Крупнейший оператор по вывозу мусора в Московской области «РТ-Инвест» поставит первые автоматы для приема использованный тары рядом с магазинами крупного ретейлера до конца 2018 года в рамках внедрения депозитарной системы в регионе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Андрей Шипелов в кулуарах Московского урбанистического форума-2018.

Система залоговой стоимости тары или депозитарная система — это принцип организации переработки упаковочных материалов. Она предполагает, что в цену реализации продукта закладывается депозит, который возвращается покупателю, если он сдает пустую тару в определенном месте. Например, в некоторых европейских странах можно вернуть часть денег, потраченных на стеклянную или ПЭТ-бутылку воды, если опустить ее в специальный автомат вблизи магазина. Ранее в Минпромторге РФ ТАСС сообщили, что считают возможным внедрение такой системы в России , в Минприроды РФ в целом положительно оценили эту концепцию.

"У нас есть уже ответственные переговоры с рядом сетей на добровольную установку таких автоматов. Пилот в одной большой сети мы планируем сделать до конца этого года. Как раз продемонстрируем, как это будет работать", — сказал он, добавив, что пилотное тестирование будет продолжаться около полугода. Глава компании отказался называть партнера-ретейлера.

Шипелов добавил, что автоматы на этом этапе будут устанавливаться при входе в магазины, площадь которых равна или выше 200 м2. Они будут сами извещать мусоровывозящие компании, когда будут наполнены на 80%. Автоматы позволят собирать чистую тару, вкладывая минимум средств и ресурсов в ее сортировку и возвращение материалов в оборот.

По его словам, в будущем такие автоматы могут появиться в любых местах скопления людей, например, на транспортно-пересадочных узлах.