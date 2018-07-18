ООН: темпы борьбы со СПИДом замедлились

ТАСС , 18 июля. Мировые показатели борьбы со СПИДом сильно отстают от целей, поставленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Такой вывод следует из доклада, опубликованного в среду на сайте организации.

"Мы бьем тревогу. Целые регионы все еще отстают в развитии, успехи в борьбе с детским СПИДом все еще неустойчивы, женщины остаются в группе наиболее подверженных риску [этого заболевания]. Все это останавливает прогресс и в срочном порядке требует решения", — приводится в докладе заявление исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе.

Согласно документу, за последние семь лет число инфицированных СПИДом в мире сократилось на 18% — с 2,2 до 1,8 миллионов человек. Однако, по мнению UNAIDS, темпы снижения недостаточно быстрые для достижения цели, поставленной к 2020 году, — не более 500 тыс. новых случаев инфицирования ежегодно.

Наибольший прогресс в борьбе с заболеваемостью зафиксирован в Восточной и Южной Африке , где число инфицированных сократилось с 2010 года на 30%. Однако, как указывается в докладе, в этих странах лишь 26% детей и 41% взрослых получают соответствующее лечение и медикаменты.

В 50 странах Восточной Европы и Центральной Азии число заразившихся возросло вдвое, на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки — на 25%.

По данным ЮНЭЙДС за 2017 год, всего в мире проживает около 37 млн человек с ВИЧ-инфекцией.