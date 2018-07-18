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ООН: темпы борьбы со СПИДом замедлились
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ООН: темпы борьбы со СПИДом замедлились 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 июля. Мировые показатели борьбы со СПИДом сильно отстают от целей, поставленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Такой вывод следует из доклада, опубликованного в среду на сайте организации.
"Мы бьем тревогу. Целые регионы все еще отстают в развитии, успехи в борьбе с детским СПИДом все еще неустойчивы, женщины остаются в группе наиболее подверженных риску [этого заболевания]. Все это останавливает прогресс и в срочном порядке требует решения", — приводится в докладе заявление исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе.
Согласно документу, за последние семь лет число инфицированных СПИДом в мире сократилось на 18% — с 2,2 до 1,8 миллионов человек. Однако, по мнению UNAIDS, темпы снижения недостаточно быстрые для достижения цели, поставленной к 2020 году, — не более 500 тыс. новых случаев инфицирования ежегодно.
Наибольший прогресс в борьбе с заболеваемостью зафиксирован в Восточной и Южной Африке, где число инфицированных сократилось с 2010 года на 30%. Однако, как указывается в докладе, в этих странах лишь 26% детей и 41% взрослых получают соответствующее лечение и медикаменты.
В 50 странах Восточной Европы и Центральной Азии число заразившихся возросло вдвое, на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки — на 25%.
По данным ЮНЭЙДС за 2017 год, всего в мире проживает около 37 млн человек с ВИЧ-инфекцией.
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