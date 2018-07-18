Daimler отзовет более 100 тыс. автомобилей Mercedes-Benz в Китае

Москва , 18 июля — «Вести. Экономика». Немецкий автопроизводитель Daimler намерен отозвать 106594 автомобиля с 30 апреля 2019 года в Китае , передает Reuters

Отзыв автомобилей связан с потенциальными проблемами с подушками безопасности компании Takata, заявил китайский регулятор.

Как писали «Вести. Экономика», председатель совета директоров китайского автопроизводителя Zhejiang Geely Automobile Holding Group Co.

Ли Шифу стал крупнейшим акционером Daimler AG. Доля Ли в немецкой компании на тот момент составила 9,69%, ее оценивали в $9 млрд