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Daimler отзовет более 100 тыс. автомобилей Mercedes-Benz в Китае
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Daimler отзовет более 100 тыс. автомобилей Mercedes-Benz в Китае 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Немецкий автопроизводитель Daimler намерен отозвать 106594 автомобиля с 30 апреля 2019 года в Китае, передает Reuters.
Отзыв автомобилей связан с потенциальными проблемами с подушками безопасности компании Takata, заявил китайский регулятор.
Как писали «Вести. Экономика», председатель совета директоров китайского автопроизводителя Zhejiang Geely Automobile Holding Group Co.
Ли Шифу стал крупнейшим акционером Daimler AG. Доля Ли в немецкой компании на тот момент составила 9,69%, ее оценивали в $9 млрд
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