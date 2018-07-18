Захарова: для семей владельцев паспорта болельщика могут упростить порядок получения визы

"Распространение режима безвизового въезда для близких родственников, членов семей болельщиков не планируется. Вместе с тем прорабатывается вопрос о введении упрощенного порядка выдачи виз для указанной категории граждан на основании личных просьб, ходатайств владельцев персонифицированной карты зрителя", — отметила дипломат на брифинге в среду.