Захарова: для семей владельцев паспорта болельщика могут упростить порядок получения визы 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможном упрощении порядка выдачи российских виз для семей владельцев паспорта болельщика (Fan ID) на ЧМ-2018 до конца года.
"Распространение режима безвизового въезда для близких родственников, членов семей болельщиков не планируется. Вместе с тем прорабатывается вопрос о введении упрощенного порядка выдачи виз для указанной категории граждан на основании личных просьб, ходатайств владельцев персонифицированной карты зрителя", — отметила дипломат на брифинге в среду.