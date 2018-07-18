Ещё
Захарова: для семей владельцев паспорта болельщика могут упростить порядок получения визы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: для семей владельцев паспорта болельщика могут упростить порядок получения визы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможном упрощении порядка выдачи российских виз для семей владельцев паспорта болельщика (Fan ID) на ЧМ-2018 до конца года.
"Распространение режима безвизового въезда для близких родственников, членов семей болельщиков не планируется. Вместе с тем прорабатывается вопрос о введении упрощенного порядка выдачи виз для указанной категории граждан на основании личных просьб, ходатайств владельцев персонифицированной карты зрителя", — отметила дипломат на брифинге в среду.
ТАСС: последние новости
Госдума приняла в I чтении проекты о российских офшорах на островах Русский и Октябрьский Фонд развития моногородов преобразуют в Фонд развития современной городской экономики Мосгоризбирком получил от КПРФ заявку на референдум против пенсионной реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной185
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры169
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа88
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»39
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа215
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение