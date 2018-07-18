В Беларуси и РФ появились выпускники с высшими баллы по нескольким предметам

И внимание журналистов, конечно же, приковали ребята, набравшие на экзаменах максимальные баллы и, едва переступив порог приемной комиссии, ставшие первокурсниками. Так, в БГУ на факультет международных отношений в первый же день поступила Анастасия Жовнерик из Пинска , у которой 400 баллов из 400! Будущий юрист-международник набрала две сотни баллов по двум ЦТ (английский язык и обществоведение), еще 100 баллов у нее за победу на республиканской олимпиаде по белорусскому языку и столько же в школьном аттестате. Лишь на два балла отстает Виктория Терлецкая из агрогородка Федоры Брестской области, результат которой — 398. На все 100 она справилась с испытанием по белорусскому языку, биологии, высший балл у нее и в аттестате плюс 98 баллов по химии. С такими отметками девушку без вопросов приняли на один из самых сложных факультетов Белорусского государственного медицинского университета — фармацевтический. А тем временем и белорусов и россиян, сдавших централизованное тестирование, еще есть шанс стать первокурсниками в Минске Витебске или Могилеве : документы на платное отделение университеты принимают по 4 августа.

Россиянам при поступлении в белорусский вуз нужно учитывать ряд нюансов. Первый — между ЦТ и ЕГЭ немало различий по форме, но в предыдущие годы сложность была еще и в том, что они совпадали по датам. Сейчас в Беларуси кроме основных дат тестирования появились сразу три резервных дня. То есть российским абитуриентам, сдавшим на родине единый госэкзамен, стало проще попробовать силы и на белорусских испытаниях, причем сразу по трем предметам. В первый же из резервных дней ЦТ, 6 июля, возле главного корпуса Белорусского государственного университета мы познакомились с Анной и Софией: мама и дочка приехали на экзамен из Краснодарского края . В основные даты абитуриентка успела сдать тесты по английскому и истории, а сейчас использовала шанс и по русскому языку:

— Дочка собирается в Минский государственный лингвистический университет, — поясняет собеседница. — Очень нравится профиль — восточные языки. Особенно интересуют корейский и японский, даже есть возможность в будущем поучиться в Сеуле

Есть различия и в подаче документов. В отличие от российских вузов, где график плавающий, в белорусских университетах единые даты для всех. С 12 по 17 июля на бесплатное отделение, а с 12 июля по 4 августа — на платное, чуть раньше заканчивают принимать документы творческие и силовые высшие учебные заведения. При этом в России подавать заявления можно на три специальности в пять вузов, в Беларуси — только один вариант. Но абитуриенты, отслеживая свои проходные баллы, могут перебрасывать документы из одного университета в другой.

В этом году в вузах обеих стран стало меньше бюджетных мест для будущих юристов и экономистов

Разнятся подходы и при оценке минимальных результатов экзаменов. Так, на ЕГЭ по русскому языку надо набрать хотя бы 36 баллов, а по математике — 27.

Причем в топовых университетах планка еще выше: для многих специальностей МГИМО по русскому и иностранным языкам нужно минимум 70 баллов, а по математике — 55.

Порог ЦТ имеет иную градацию. По белорусскому или русскому языку на большинство специальностей неудовлетворительными считаются отметки от 0 до 9 баллов включительно, а для филологического профиля минимум с этого года вырос на пять пунктов — 25 баллов (из 100). Для математики, физики, химии и биологии, если они выступают первым профильным предметом, неудовлетворительными минобразования считает результаты от 0 до 19 баллов включительно, а для второго профильного предмета — 10 баллов. В свою очередь, по истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии и иностранным языкам минимальную планку для первого профильного предмета в этом году установили на уровне 25 баллов, для второго — 15.

На ряд специальностей военного и сельскохозяйственного профиля принимают сертификаты с 7 баллами. Интересен и такой нюанс. В России в эту вступительную кампанию действительны сертификаты ЕГЭ 2014-2018 годов, а в Беларуси впервые можно использовать сертификаты ЦТ не только этого, но и прошлого года.

Что у наших университетов общее, так это подход к формированию специальностей. В России в этом году стало меньше бюджетных мест на экономических и юридических специальностях, и в Беларуси на них набирают на 10% меньше абитуриентов. Причина — невостребованность на рынке труда. При этом вузы обеих стран увеличивают количество мест на инженерные направления: в российских университетах им отдают 45 процентов, а в белорусских — плюс 400 мест на ИТ-специальности.

Тем временем для россиян есть возможность поступить в белорусский вуз не только наравне с гражданами Беларуси, но и как иностранцы. Правда, и ценник за обучение в таком случае будет заметно выше. Для этого достаточно пройти собеседование в вузе. Документы у таких кандидатов в студенты принимают до осени. Внимание: кроме стандартного набора документов в приемную комиссию нужно представить еще и справку об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданную официальным учреждением здравоохранения Российской Федерации.

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В России за четыре года число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, удвоилось — до шести с небольшим тысяч человек. Это стобалльники. А вот Руслан Салигареев из 179-й московской школы (на фото), получивший 100 баллов по четырем предметам, — мультибалльник. На всю огромную Россию рекордсмен всего один — Руслан не потерял ни единого балла по математике, русскому языку, химии и биологии. Кстати, он набрал 98 баллов по физике и 83 — по информатике. Юноша планирует поступать на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова . А на родине Михайлы Ломоносова — в Архангельской области — сразу четыре выпускника получили 100 баллов по нескольким предметам, правда, до результата москвича никто не дотянул. Лучшая — Полина Лихачева, выпускница архангельского лицея — набрала 299 баллов. Кстати, прошлогодний рекорд другого поморского выпускника Леонида Ходасевича — 300 баллов — устоял.

По данным Рособрнадзора, в этом году самым возрастным участником ЕГЭ стал 77-летний мужчина, успешно сдавший математику и физику, а самыми молодыми — трое 14-летних вундеркиндов. Всего же в 2018 году ЕГЭ в России сдавали около 730 тысяч человек. И процент выпускников, которые набрали от 80 до 100 баллов, увеличился.