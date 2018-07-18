Мероприятие Лето с журналом Мурзилка проведут в Вороновском 

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Сотрудники библиотеки при Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское 21 июля организуют читальный зал на улице «Лето с журналом „Мурзилка“».
На мероприятии ждут всех желающих.
— На встрече ребята узнают об истории издания. Сотрудники культурного учреждения расскажут детям о художниках и писателях, которые публиковались в журнале «Мурзилка», — отметила сотрудник библиотеки Дома культуры «Дружба» Татьяна Толкачева.
Она добавила, что в рамках мероприятия подготовят развлекательную программу: громкое чтение, игры и загадки. Начало встречи запланировано на 12:00.