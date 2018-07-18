Украинская прокуратура разрешила экипажу «Норда» вернуться домой 

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Шувалов рассказал о вариантах партнерства со «Стрелкой»

Украина исключила Россию из списка поставщиков деталей для самолета Ан-178

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене военных кафедр в вузах