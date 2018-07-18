Украинская прокуратура разрешила экипажу «Норда» вернуться домой 

Заместитель начальника управления украинской прокуратуры по Крыму (продолжает работать на территории Украины после присоединения полуострова к России) Егор Ребров заявил, что экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» может покинуть страну в любой момент. Соответствующее заявление опубликовано на youtube-канале украинского ведомства.
«Экипажу не угрожает ничего, к ним правоохранительные органы никаких претензий не имеют… Они свидетели. Как граждане Украины они могут спокойно вернуться домой по своим паспортам — почему они этого не делают, вопрос больше к ним», — сказал он.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила обменять экипаж судна «Норд» на украинских моряков с судна «ЯМК-0041».
25 марта рыболовецкое судно «Норд» из Крыма было задержано украинскими пограничниками, а затем арестовано судом. Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Залог был внесен адвокатами. 11 апреля Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым.