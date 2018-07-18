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Перес пообещал усилить «Реал» великолепными игроками
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Перес пообещал усилить «Реал» великолепными игроками 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент «Реала» Флорентино Перес на презентации новичка мадридской команды защитника Альваро Одриосолы заявил, что «сливочные» будут усиливать свой состав на трансферном рынке.
«Реал» не делал крупных приобретений с 2014 года, когда состав команды пополнил Хамес Родригес. В это трансферное окно из «Реала» в «Ювентус» перешел Криштиану Роналду. В последнее время в «Королевский клуб» сватали игроков «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе, а также Эдена Азара из «Челси».
«Мы осознаем уровень требований, которым должна соответствовать эта команда. Мы — Мадрид, и мы всегда хотим большего. Мы должны усиливать настоящее и будущее. У нас отличный состав, и он будет усилен великолепными игроками.
К нам пришел топ-футболист, которого хотели многие другие клубы. Но Одриосола был предельно ясен относительно того, где хотел играть. Спасибо, что выбрали «Реал». Вы показали свой ДНК победителя, выбрав самый требовательный клуб», — приводит слова Переса ESPN.
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