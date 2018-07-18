Перес пообещал усилить «Реал» великолепными игроками

Президент «Реала» Флорентино Перес на презентации новичка мадридской команды защитника Альваро Одриосолы заявил, что «сливочные» будут усиливать свой состав на трансферном рынке.

«Мы осознаем уровень требований, которым должна соответствовать эта команда. Мы — Мадрид , и мы всегда хотим большего. Мы должны усиливать настоящее и будущее. У нас отличный состав, и он будет усилен великолепными игроками.

К нам пришел топ-футболист, которого хотели многие другие клубы. Но Одриосола был предельно ясен относительно того, где хотел играть. Спасибо, что выбрали «Реал». Вы показали свой ДНК победителя, выбрав самый требовательный клуб», — приводит слова Переса ESPN.