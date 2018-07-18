Ещё
Почтово-пожарный квест прошел в здании Главпочтамта в Пскове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почтово-пожарный квест прошел в здании Главпочтамта в Пскове 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Необычное профилактическое мероприятие по пожарной безопасности — почтово-пожарный квест — с участием специалистов Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» было проведено 17 июля в центральном отделении почтовой связи 180000. Его участниками стали воспитанники детского городского лагеря, организованного на базе творческой мастерской «Детский дворик».
«Путешествие» началось возле исторического здания Главпочтаамта, где ведущая, Светлана Таганова, поведала участникам квеста о фактах из истории псковской почты, рассмотрели памятник первому международному тракту, выполненный в виде верстового столба. Рассказ о работе почтовой службы был продолжен внутри помещения, куда детей радушно пригласила начальник отделения почтовой связи. Также ребята узнали о помощниках человека в почтовом деле — оленях, верблюдах, различных птицах, дельфинах и даже пчелах. И, конечно, вспомнили о том, что почту можно доставлять на собачьих упряжках.
Для продолжения квеста ребят пригласили на улицу, где их уже ожидали четвероногие участники мероприятия, бордер-колли Чиф и Бренди, со своими наставниками Еленой Балыковой и Полиной Ивановой. Отправка и получение важной корреспонденции, доставка её адресатам с преодолением различных препятствий — всё это не вызвало у необычных почтальонов никаких затруднений. Но ребят ждал ещё один сюрприз: оказывается, Чиф и Бренди сильны не только в почтовом деле, но и в вопросах пожарной безопасности.
Вернувшись в отделение почтовой связи, ребята увидели, как Бренди обнаружила спрятанную в потайном месте «закладку» (условно взрывоопасный предмет), вспомнили, что одним из последствий взрыва является пожар. Как вести себя в случае его возникновения, какие превентивные меры призваны обеспечить максимальную безопасность посетителей отделения почтовой связи в такой ситуации — к радости организаторов мероприятия, ребята отвечали на эти непростые вопросы чётко и в основном правильно. Они быстро нашли «тревожную кнопку», камеры видеонаблюдения, закреплённые на потолке дымоуловители автоматизированной системы оповещения при пожаре, план эвакуации, световой индикатор «выход» над дверями.
Также ребята узнали, что двери во всех учреждениях массового пребывания людей для облегчения и ускорения выхода в случае возникновения опасной ситуации должны открываться наружу. А четвероногие помощники напомнили участникам мероприятия, что для борьбы с возгоранием можно воспользоваться огнетушителем. Продемонстрировать, как это устройство приводится в действие, вызвалась одна из девочек. Она быстро и правильно выполнила последовательность необходимых действий и получила заслуженные аплодисменты. По её словам, справиться с заданием ей помогли знания, полученные в ходе конкурса «Я и пожарная безопасность», участницей которого она была в прошедшем учебном году.
Проведённое мероприятие вызвано живой интерес у всех ребят. Многие из них подходили к ведущим и задавали дополнительные вопросы. В свою очередь, организаторы мероприятия отметили, что дети не только получили новые полезные знания, но и смогли успешно справиться с предложенными заданиями, проявив достаточную осведомлённость в вопросах безопасности жизнедеятельности.
АиФ Северо-запад: последние новости
Глава региона поблагодарил полицейских за порядок во время ЧМ-2018 В Псковской области пройдет международный конкурс «Десантный взвод» 128 млн рублей получит Псковская область от правительства на медицину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной185
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа93
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры170
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа216
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»42
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение