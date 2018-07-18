Почтово-пожарный квест прошел в здании Главпочтамта в Пскове

Необычное профилактическое мероприятие по пожарной безопасности — почтово-пожарный квест — с участием специалистов Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области » было проведено 17 июля в центральном отделении почтовой связи 180000. Его участниками стали воспитанники детского городского лагеря, организованного на базе творческой мастерской «Детский дворик».

«Путешествие» началось возле исторического здания Главпочтаамта, где ведущая, Светлана Таганова, поведала участникам квеста о фактах из истории псковской почты, рассмотрели памятник первому международному тракту, выполненный в виде верстового столба. Рассказ о работе почтовой службы был продолжен внутри помещения, куда детей радушно пригласила начальник отделения почтовой связи. Также ребята узнали о помощниках человека в почтовом деле — оленях, верблюдах, различных птицах, дельфинах и даже пчелах. И, конечно, вспомнили о том, что почту можно доставлять на собачьих упряжках.

Для продолжения квеста ребят пригласили на улицу, где их уже ожидали четвероногие участники мероприятия, бордер-колли Чиф и Бренди, со своими наставниками Еленой Балыковой и Полиной Ивановой . Отправка и получение важной корреспонденции, доставка её адресатам с преодолением различных препятствий — всё это не вызвало у необычных почтальонов никаких затруднений. Но ребят ждал ещё один сюрприз: оказывается, Чиф и Бренди сильны не только в почтовом деле, но и в вопросах пожарной безопасности.

Вернувшись в отделение почтовой связи, ребята увидели, как Бренди обнаружила спрятанную в потайном месте «закладку» (условно взрывоопасный предмет), вспомнили, что одним из последствий взрыва является пожар. Как вести себя в случае его возникновения, какие превентивные меры призваны обеспечить максимальную безопасность посетителей отделения почтовой связи в такой ситуации — к радости организаторов мероприятия, ребята отвечали на эти непростые вопросы чётко и в основном правильно. Они быстро нашли «тревожную кнопку», камеры видеонаблюдения, закреплённые на потолке дымоуловители автоматизированной системы оповещения при пожаре, план эвакуации, световой индикатор «выход» над дверями.

Также ребята узнали, что двери во всех учреждениях массового пребывания людей для облегчения и ускорения выхода в случае возникновения опасной ситуации должны открываться наружу. А четвероногие помощники напомнили участникам мероприятия, что для борьбы с возгоранием можно воспользоваться огнетушителем. Продемонстрировать, как это устройство приводится в действие, вызвалась одна из девочек. Она быстро и правильно выполнила последовательность необходимых действий и получила заслуженные аплодисменты. По её словам, справиться с заданием ей помогли знания, полученные в ходе конкурса «Я и пожарная безопасность», участницей которого она была в прошедшем учебном году.

Проведённое мероприятие вызвано живой интерес у всех ребят. Многие из них подходили к ведущим и задавали дополнительные вопросы. В свою очередь, организаторы мероприятия отметили, что дети не только получили новые полезные знания, но и смогли успешно справиться с предложенными заданиями, проявив достаточную осведомлённость в вопросах безопасности жизнедеятельности.