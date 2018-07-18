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Марсель и Ясноведа, Азарий и Златояра: Киевляне определились с любимыми детскими именами
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Марсель и Ясноведа, Азарий и Златояра: Киевляне определились с любимыми детскими именами 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом изданию «Сегодня» рассказал начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.
Он также поведал, что мальчиков в этом году чаще всего называли Максимами, Артемами, Александрами и Дмитриями.
Однако есть и те, кто называют детей оригинальными именами. Среди таких: Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра, Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария.
«За шесть месяцев 2018 года в Киеве выдано 17 057 свидетельств о рождении. Прямо в роддомах получили этот документ 8212 семей», — оказал Куценко.
В прошлом году самыми популярными именами были Анастасия, Ева, Кира, Иван, Марк, Михаил. Среди экзотических — Ангел, Оушен, Мелодия.
В 2005 году на волне эйфории от «Оранжевой революции» одними из самых популярных имен для украинских новорожденных были Виктор и Виктория. При этом обоих сражавшихся за президентский пост кандидатов — и Ющенко, и Януковича — звали Викторами.
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