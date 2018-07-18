Девочка попала в больницу после перелома руки из-за халатности врачей в Петербурге

В Санкт‐Петербурге в травмпункте одной из городских поликлиник врачи допустили нарушения, оказывая помощь девочке с переломом руки. Из‐за этого у пациентки возникли осложнения, и ее госпитализировали. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на прокуратуру Калининского района.

По данным информагентства, врач-травматолог диагностировал у девочки перелом правой лучевой кости и наложил гипс. Спустя четыре дня медик провел повторный осмотр с контрольным рентгеном и выявил вторичное смешение, но необходимых мер при такой травме не предпринял.

«После рентгенологического контроля проведено укрепление гипсовой лонгеты бинтами. Однако фиксация гипсовой лонгетой от кончиков пальцев до локтевого сустава произведена не в соответствии с правилами иммобилизации при переломах», — уточнили в пресс-службе районной прокуратуры

Врачей, оказавших некачественную медицинскую помощь, привлекли к дисциплинарной ответственности.