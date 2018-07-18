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«НАШЕ Радио» отметит 20-летие концертом на Красной площади
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«НАШЕ Радио» отметит 20-летие концертом на Красной площади 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Об этом рассказала программный директор радиостанции Анастасия Рогожникова.
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