Представитель Ивановской области завоевал золото Чемпионата Европы

Открытый Чемпионат Европы по кинологическому спорту (аджилити) среди

юниоров прошел с 13 по 15 июля в Голландии . В турнире приняли участие

более 500 спортсменов из 25 стран Европы.

В составе сборной команды России в турнире принял участие ивановский

спортсмен Максим Гущин. По итогам выступления на турнире представитель

Ивановской области завоевал 6 медалей разного достоинства и стал

победителем личного зачета в категории «Medium». Второе место в этой

категории заняла Клара Кокесова из Чехии , бронза досталась Ксении

В общекомандном зачете сборная России заняла первое место. В настоящее

время Максим Гущин готовится к Первенству России по кинологическому

спорту (аджилити), которое пройдет 28 и 29 июля в Перми.