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Представитель Ивановской области завоевал золото Чемпионата Европы
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Представитель Ивановской области завоевал золото Чемпионата Европы 

Советский спорт 1 час назад
Открытый Чемпионат Европы по кинологическому спорту (аджилити) среди
юниоров прошел с 13 по 15 июля в Голландии. В турнире приняли участие
более 500 спортсменов из 25 стран Европы.
В составе сборной команды России в турнире принял участие ивановский
спортсмен Максим Гущин. По итогам выступления на турнире представитель
Ивановской области завоевал 6 медалей разного достоинства и стал
победителем личного зачета в категории «Medium». Второе место в этой
категории заняла Клара Кокесова из Чехии, бронза досталась Ксении
Пушкиной из Перми.
В общекомандном зачете сборная России заняла первое место. В настоящее
время Максим Гущин готовится к Первенству России по кинологическому
спорту (аджилити), которое пройдет 28 и 29 июля в Перми.
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