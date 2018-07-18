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«Не все, что я делаю, серьезно»: Ольга Бузова примеряет новый образ и отвечает хейтерам
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«Не все, что я делаю, серьезно»: Ольга Бузова примеряет новый образ и отвечает хейтерам 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Так, куда идти? Да, я не против, делайте все, что нужно», — на съемку Ольга Бузова пришла с небольшим опозданием («Ужасно долго ехала с Лобного»), но сразу включилась в работу. Единственное, о чем она попросила нашего продюсера, — обеспечить ее колой, водой и копченой колбасой. Больше просьб, капризов и предложений от главной женщины российского инстаграма не поступало. Для Harper’s Bazaar Бузова — героиня необычная. И это мягко сказано. Когда Даша Веледеева впервые предложила снять ее для журнала, половина редакции посчитала это шуткой. И Ольга, конечно, это понимала: «У меня сейчас нет ни одной свободной минуты. Вон корни не могу покрасить уже сто лет… Но я просто очень хотела попасть к вам в журнал».
Ну вот действительно, чем Бузова действительно хуже или лучше (нужное подчеркнуть) многих своих коллег по цеху? Держите челюсть: она с серебряной медалью окончила школу, у нее диплом географического факультета СПбГУ и очень хороший английский — посмотрите, например, ее интервью с Марион Котийяр и Майклом Фассбендером. В 18 она оказалась на самом долгоиграющем в мире телепроекте «Дом-2» — сначала в качестве участницы, а затем и как ведущая. С тех пор все, чем занимается Ольга, автоматически становится успешным. Когда Бузова поет о том, что она вторая после Путина, то в определенном смысле не преувеличивает. Можно сколько угодно ее обсуждать и осуждать, но факты говорят сами за себя: больше 13 миллионов подписчиков только в инстаграме, головокружительная карьера певицы, наконец, самое большое в мире количество просмотров сториз (предвосхищая вопросы: да, больше, чем у Ким). Спорить с тем, что Ольга успешна, было бы глупо. Выносить приговор обществу, в котором Бузова становится звездой номер один, — еще глупее. Уничижительное «пипл хавает» — это потрясающее проявление снобизма в первую очередь по отношению к огромному количеству людей. Да, она совсем не блестящая вокалистка. И да, это вряд ли то творчество, которое будет популярно всегда. «Зато ко мне на концерты люди приходят с горящими глазами, делают для меня плакаты, пироги пекут, грибы вон соленые привезли недавно. Они, выходит, дураки, а все остальные очень умные, да? Плевать я хотела на такие выпады», — парирует Ольга.
Но вот что странно: в России такое количество молодых певиц, творчество которых вызывает, скажем так, большие сомнения. Но Бузову ведь натурально ненавидят. В суровом Владикавказе ей даже пригрозили физической расправой. «Я научилась забивать. Мне все равно, — признается Ольга. — Хотя… кого я обманываю? Когда в прошлом году мне не дали премию одного музыкального канала, я ревела как ненормальная. И слезы были такие соленые, горькие. Меня столько раз публично пороли, но ни разу не хвалили. И ничего, пережила. Сегодня унижать Бузову — моветон. Этим занимаются только неудачники, решившие, что могут просто так критиковать другого человека. Не нравится? Господи, да не слушайте! Я буду продолжать делать свое дело, а в будущем, возможно, сама спродюсирую какой-то проект. Чем черт не шутит?» Надо сказать, восьмичасовую съемку Бузова выдержала как стойкий оловянный солдатик. Хотя ее буквально разрывали на части. И за все это время она ни разу не попросила передохнуть. Интервью было назначено на вечер, и журналистский опыт подсказывал: хорошей эта беседа точно не получится, героиня ведь не железная. «Антон, а она не устанет?» — робко поинтересовалась я у пиар-агента Бузовой. Он засмеялся и ответил: «Нет, вы что. Она не устает». И оказался прав.
Кстати, Антону на день рождения Ольга подарила квартиру — просто потому, что захотелось. При этом она точно не транжира (да простит нас Бузова, но наша съемочная группа слышала, как она расстроилась из-за штрафа за неправильную парковку). «Все, что я делаю, — это не про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной, популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот, скажите, что в этом плохого? — недоумевает Ольга. — Иногда, конечно, устаю как лошадь. Кошмары снятся практически каждую ночь. Наверное, от перенапряжения. Вчера с утра посмотрела в окно и думаю: блин, да я бы все отдала, чтобы сейчас просто погулять в парке!»
Но о том, чтобы расслабиться, речь не идет. У Бузовой минимум десять концертов в месяц, бесконечный проект «Дом-2», собственная криптовалюта, бренд одежды, производство шоколада, новый ресторан на Цветном бульваре (открытие которого, кстати, парализовало движение в центре Москвы). Похоже на безупречный коммерческий проект, ведь так? «Послушайте! Мне все это в кайф. Хватит искать во мне всякие скрытые смыслы и считать, что Ольга Бузова — это машина по зарабатыванию денег. Это вообще не самоцель, хотя деньги мне, не буду скрывать, очень нужны: знаете, сколько стоит записать песню и снять на нее клип?» Кстати, у Бузовой за спиной нет ни продюсера, ни влиятельного покровителя, ни инвестора. Она все всегда делает сама. И если ради нового трека придется в очередной раз восхищаться сумками из инстаграм-магазина «Анжелика», она это сделает. После интервью, закончившегося в 10 вечера, Оля поехала на студию записывать новый трек. А уже следующим утром оказалась в родном Санкт-Петербурге, чтобы вечером сыграть в спектакле «Мужчина нарасхват» и быстро вернуться домой. Бузова — сверхработоспособная. А еще у нее неожиданно трезвый взгляд на жизнь. «Я сейчас для многих открою страшную тайну, — говорит она. — Я иногда… прикалываюсь. Не все, что я делаю, серьезно». …«Бузова — тоже музыка», — поет Ольга в своей новой песне, и мы спорить не будем. А даже если бы и стали — ей до этого нет дела. Совсем.
Фото: Данил Головкин
Стиль: Екатерина Табакова
Текст: Людмила Гукасян
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