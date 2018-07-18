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Во время ЧМ русская полиция была обкурена
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Во время ЧМ русская полиция была обкурена 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
А в Берлине употребление этого наркотика рассматривается как препятствие для зачисления на службу в полицию. Туда принимают, вероятно, только потребителей алкоголя. Они могут сами дуть в свои алкотестеры и сами себя задерживать.
Курильщиков марихуаны не принимают на службу в полицию. Так постановил административный суд Берлина. А вот потребителям алкоголя, вероятно, разрешено становиться полицейскими. Они же могут сами дуть в свои алкотестеры и затем сами себя задерживать.
Что плохого можно сказать о марихуане? В специальной литературе говорится: «К приятным свойствам марихуаны относится улучшение настроения. Часто наступает чувство расслабленности и хорошего самочувствия, что сочетается с ростом потребности в общении». Но все это в высшей степени желательные состояния!
Похоже, весь коллектив российской полиции во время Чемпионата был под кайфом, ведь все писали, что российские полицейские были в удивительно хорошем настроении.
Кроме того, специалисты считают, что употребление марихуаны «усиливает акустическое и визуальное восприятие». Но это же идеально для полицейских! Ведь они смогут услышать и увидеть нарушение закона еще до того, как оно произойдет, а затем спокойно затянуться пару раз на месте преступления, поджидая, пока подойдет нарушитель.
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