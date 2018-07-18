Житель Архангельска поблагодарил сотрудников ОМВД России по Шенкурскому району

Рано утром 18 июня 2018 года в дежурную часть полиции ОМВД России по Шенкурскому району поступила информация о том, что вдоль трассы М-8 Москва — Холмогоры движется мужчина и ему, возможно, необходима помощь. Для проверки данного сообщения на место выехал старший участковый уполномоченный полиции Василий Поздеев. Полученная информация подтвердилась. На месте был обнаружен гражданин, у которого в силу обстоятельств не оказалось ни денег, ни телефона, чтобы связаться с родственниками. Мужчина был доставлен в ОМВД России по Шенкурскому району. В сжатые сроки были установлены и проинформированы о случившемся его родные.

До прибытия родственников мужчина был размещен в отделе полиции. Стражи порядка накормили гражданина и предоставили место для отдыха и ожидания близких.

«Я встретил профессиональный подход и желание действовать в интересах самых обычных граждан, что, считаю, крайне важно в наше не простое в плане взаимовыручки время», — отметил в своем обращении Антон Вячеславович.