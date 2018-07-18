Всероссийский фестиваль красок пройдет в Майкопе

Всероссийский фестиваль красок пройдет в Майкопе : в конце июля он состоится в Городском парке культуры и отдыха (летняя эстрада). Гостей ждут десять часов беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи улыбок.

Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета. На сцене главного красочного события года выступят лучшие кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет, сообщили в пресс-службе ВФК.

На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений!

Кроме Майкопа Всероссийский фестиваль красок в 2018 году посетит еще 250 городов России и СНГ.

Начало 28 и 29 июля в 14:00.