Ещё
Всероссийский фестиваль красок пройдет в Майкопе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всероссийский фестиваль красок пройдет в Майкопе 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Всероссийский фестиваль красок пройдет в Майкопе: в конце июля он состоится в Городском парке культуры и отдыха (летняя эстрада). Гостей ждут десять часов беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи улыбок.
Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета. На сцене главного красочного события года выступят лучшие кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет, сообщили в пресс-службе ВФК.
На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений!
Кроме Майкопа Всероссийский фестиваль красок в 2018 году посетит еще 250 городов России и СНГ.
Начало 28 и 29 июля в 14:00.
АиФ Адыгея: последние новости
В электронном кабинете Пенсионного фонда открыты новые сервисы В Майкопе изменились интервалы движения общественного транспорта Глава Адыгеи поздравил ветеранов 131-й мотострелковой бригады
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной185
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа98
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры176
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа216
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»43
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение