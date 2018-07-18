Россия открыла в Сирии центр для беженцев 

Россия с согласия сирийских властей открыла на территории арабской республики Центр приема, распределения и размещения беженцев, сообщили в министерстве обороны России. Центр будет заниматься организацией доставки в страну гуманитарной помощи и обустройством перемещенных лиц.
Отмечается, что данное мероприятие проводится в рамках международных усилий для оказания помощи по возвращению сирийских перемещенных лиц в места их постоянного проживания.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в настоящий момент сирийские правительственные войска сумели установить контроль над 90% провинции Дераа на юго-западе страны.