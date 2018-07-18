Россия открыла в Сирии центр для беженцев

Россия с согласия сирийских властей открыла на территории арабской республики Центр приема, распределения и размещения беженцев, сообщили в министерстве обороны России. Центр будет заниматься организацией доставки в страну гуманитарной помощи и обустройством перемещенных лиц.

Отмечается, что данное мероприятие проводится в рамках международных усилий для оказания помощи по возвращению сирийских перемещенных лиц в места их постоянного проживания.