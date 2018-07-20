МИД России собирает точные данные о числе сирийских беженцев в разных странах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России прилагает все усилия, чтобы получить точные данные о количестве сирийских беженцев в разных странах. Об этом журналистам сообщил в пятницу заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Андрей Панов.

"Прилагаем усилия с целью получения точных данных о численности сирийских беженцев в странах, где они находятся. Отталкиваемся при этом от статистики Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев", — сказал он.

В посольства 45 стран, где, по данным ООН, находятся беженцы из Сирии, направлены необходимые указания, добавил Панов.

"По ответам, которые к настоящему времени получены, можно сделать вывод, что данные Управления

корректны, а в части, касающейся Евросоюза, полностью совпадают с данными принимающих государств", — подчеркнул он.

Российское министерство, по его словам, использует все информационные возможности для ознакомления официальных партнеров, российского и международного сообщества «с подходами России в пользу скорейшего начала безопасного и добровольного возвращения сирийских беженцев и временно перемещенных лиц».

Также российские дипломаты в координации с военными ведут переговоры с правительством Сирии, чтобы наладить процесс возвращения беженцев.