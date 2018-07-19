Тротуар благоустроят в деревне Горчаково поселения Первомайское

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В рамках масштабных работ по благоустройству объектов дорожного хозяйства в поселении Первомайское специалисты благоустроят тротуар в деревне Горчаково вблизи поселка Птичное до конца сентября нынешнего года. Об этом рассказали 18 июля.

— Тротуар вдоль дороги общего пользования благоустроят от улицы Школьная до улицы Полянка. Специалисты приступят к работам после проведения аукциона, по итогам которого выберут подрядную организацию, — рассказала президент Автономной некоммерческой организации «Центр реализации экологических и социальных инициатив „Будущее для всех“» Наталья Белова

Она отметила, что аналогичные мероприятия по благоустройству объектов дорожного хозяйства пройдут по нескольким адресам.