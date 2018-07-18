Выпускникам МФЮА вручают дипломы о высшем образовании

Выпускники МФЮА 2018 года получают сегодня долгожданные дипломы о высшем образовании. Впереди теперь уже у бывших студентов МФЮА взрослая жизнь, а пока — праздник, радостные эмоции и заветный диплом!

Первыми были награждены отличники, затем документы о высшем образовании и грамоты за участие в общественной деятельности МФЮА получили самые активные и инициативные бывшие студенты. На сцене во время торжественной церемонии присутствовали проректоры университета и деканы факультетов.

В 11.00 вручали дипломы выпускникам учебных корпусов «Варшавский», «Авиамоторный», «Аэропорт», а в 15.00 — выпускникам корпусов «Калужский», «Волгоградский проспект» и института дополнительного образования.