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Выпускникам МФЮА вручают дипломы о высшем образовании
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Выпускникам МФЮА вручают дипломы о высшем образовании 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Выпускники МФЮА 2018 года получают сегодня долгожданные дипломы о высшем образовании. Впереди теперь уже у бывших студентов МФЮА взрослая жизнь, а пока — праздник, радостные эмоции и заветный диплом!
Первыми были награждены отличники, затем документы о высшем образовании и грамоты за участие в общественной деятельности МФЮА получили самые активные и инициативные бывшие студенты. На сцене во время торжественной церемонии присутствовали проректоры университета и деканы факультетов.
В 11.00 вручали дипломы выпускникам учебных корпусов «Варшавский», «Авиамоторный», «Аэропорт», а в 15.00 — выпускникам корпусов «Калужский», «Волгоградский проспект» и института дополнительного образования.
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