Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» впервые представят региональному бизнес-сообществу 

Мероприятие пройдет 19 июля в 11:30 в технопарке «Анкудиновка». И.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев примут участие в совещании по разработке и реализации проекта.
В мероприятии также примут участие представители более 50 предприятий из Нижегородской области, Республик Татарстан, Башкортостан и Пермского края.
Нацпроект был разработан в рамках исполнения Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Напомним, глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов.
По данным АО «Российский экспортный центр», объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за последние два года вырос почти на треть. В 2015 году он составил 1,59 млрд долл. США, в 2016 — 1,99 млрд долл. США, в 2017 году — 2,99 млрд долларов США.