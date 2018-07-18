Ещё
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» впервые представят региональному бизнес-сообществу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» впервые представят региональному бизнес-сообществу 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Мероприятие пройдет 19 июля в 11:30 в технопарке «Анкудиновка». И.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев примут участие в совещании по разработке и реализации проекта.
В мероприятии также примут участие представители более 50 предприятий из Нижегородской области, Республик Татарстан, Башкортостан и Пермского края.
Нацпроект был разработан в рамках исполнения Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Напомним, глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов.
По данным АО «Российский экспортный центр», объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за последние два года вырос почти на треть. В 2015 году он составил 1,59 млрд долл. США, в 2016 — 1,99 млрд долл. США, в 2017 году — 2,99 млрд долларов США.
Нижегородская правда: последние новости
Внимание, поиск! В Нижнем Новгороде пропал подросток! Нижегородцы стали больше интересоваться международными отношениями региона ГАЗ выведет на улицы Москвы машины-беспилотники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной154
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры141
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа171
Афганистан захотел извинений от России99
В Москве введен план «Перехват»181
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение