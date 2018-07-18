Terry на парашюте, Скруджи на электрическом стуле: Тимати зажег в новом клипе с артистами Black Star

Тимати представил новый клип «Ракета», в котором собрал небывало масштабную команду артистов лейбла Black Star: Мота, Егора Крида , Скруджи, Наzиму и Terry.

В клипе кругом разрываются фейерверки, Terry спускается с неба с парашютом, Скруджи пропускает сквозь себя ток на электрическом стул, а Егор Крид на вертолете демонстрирует новый цвет волос — оказывается, именно для этого клипа он и решился на такую радикальную смену имиджа.

— анонсировал зрелищный клип Тимати у себя в Instagram. Всего за пару часов после выхода клипа на YouTube его посмотрели уже почти 400 тыс. раз — и это явно не предел. Смотри и пересматривай вместе с нами!

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Фото:Instagram