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Terry на парашюте, Скруджи на электрическом стуле: Тимати зажег в новом клипе с артистами Black Star
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Terry на парашюте, Скруджи на электрическом стуле: Тимати зажег в новом клипе с артистами Black Star 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Тимати представил новый клип «Ракета», в котором собрал небывало масштабную команду артистов лейбла Black Star: Мота, Егора Крида, Скруджи, Наzиму и Terry.
В клипе кругом разрываются фейерверки, Terry спускается с неба с парашютом, Скруджи пропускает сквозь себя ток на электрическом стул, а Егор Крид на вертолете демонстрирует новый цвет волос — оказывается, именно для этого клипа он и решился на такую радикальную смену имиджа.
— анонсировал зрелищный клип Тимати у себя в Instagram. Всего за пару часов после выхода клипа на YouTube его посмотрели уже почти 400 тыс. раз — и это явно не предел. Смотри и пересматривай вместе с нами!
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Фото:Instagram
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