Какие изменения принесла инициатива «Пояс и путь» жителям города Чунцин?

Чунцин , 18 июля / Синьхуа / — Инициатива «Пояс и путь» за годы своей реализации приносит практическую пользу странам в регионе, изменяя жизнь их населения. Среди китайских городов, наиболее охваченных данной инициативой, следует прежде всего отметить город Чунцин.

Чунцин стал одним из первых китайских городов, связанных с Европой железнодорожными маршрутами Китай-Европа, являясь экономическим центром верхнего течения реки Янцзы, а также точкой соединения «Пояса и пути» с Экономическим поясом вдоль реки Янцзы.

Благодаря инициативе «Пояс и путь» связи расположенного на юго-западе материкового Китая мегаполиса с внешним миром значительно расширились. Чунцинцы испытывают ощутимые изменения в своей жизни.

Инициатива «Пояс и путь» помогает все большему числу чунцинских предприятий выходить на рубежные рынки, что способствует созданию все большего количества рабочих мест не только в стране, но и за рубежом.

Так, местная автомобилестроительная компания «Лифань» открыла многочисленные сервисные точки в странах вдоль «Пояса и пути», и вложила инвестиции в строительство заводов в регионе.

В настоящее время магазины по продаже автомобилей «Лифань» класса 4S можно увидеть на улицах российских городов. Данные показывают, что этот бренд чунцинского производителя уже семь лет подряд лидирует на российском рынке по количеству продаж среди всех автомобилей китайских марок.

"Сегодня выезд за границу на работу стал простым делом благодаря «Поясу и пути», — сказал сотрудник компании «Лифань».

В рамках строительства «Пояса и пути» Чунцин открыл ряд международных логистических каналов.

Данные показывают, что по состоянию на конец июня по маршруту Китай — Европа из города Чунцин было отправлено в общей сложности 2000 грузовых составов, число обратных рейсов составило 383.

"Сейчас мы не только поставляем продукцию в Европу, но и импортируем. В Чунцине теперь можно приобрести предметы повседневного обихода, косметику, молоко и пиво европейского производства по сравнительно низкой цене", — сказал местный житель.

Благодаря инициативе «Пояс и путь» город Чунцин проводит все больше культурных обменов с внешним миром.

Сообщается, что в настоящее время в городе проводятся самые разнообразные мероприятия с участием иностранных деятелей искусства, российские концерты, выставки картин из Центральной и Восточной Европы и др.

Чунцинцы получают все больше возможностей познакомиться с культурой стран вдоль «Пояса и пути».

"Наша жизнь стала более разнообразной", — отметил местный житель. -0-