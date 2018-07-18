У А101 в июне почти на треть вырос объем продаж жилья в столице 

Руководство компании объясняет это не только успехами менеджмента, но и проявлением общей тенденции сезонного всплеска, свойственной столичному рынку. Таким образом, ни о каком кризисе доверия на столичном рынке жилья и речи не идет. Фото: www.guberniya.info Количество сделок на объектах группы компаний А101 Девелопмент (15-е место в ТОП застройщиков по РФ, 4-е место по Москве) в июне выросло на 30% по сравнению с показателями мая, сообщил генеральный директор компании Сергей Качура (на фото). По мнению топ-менеджера, столь внушительный скачок в объемах продаж жилья — проявление классической сезонности, свойственной московскому рынку жилья в целом. Впрочем, отметил он, и с начала года объемы продаж у группы неуклонно растут: в мае-июне заключено порядка 6,2 тыс. сделок. Фото:www.newmsknews.ru Как и можно было ожидать, вследствие последовательного снижения процентных ставок повышенным спросом пользуются сделки с привлечением ипотечных кредитов. Если по итогам 2017 года в проектах А101 в ипотеку было выкуплено гражданами порядка 50% квартир, то по итогам первого полугодия 2018 года доля продаж с привлечением данного вида кредита выросла до 65—70%. Фото:www. a101.ru Прогноз генерального директора А101 на ближайшие месяцы таков: «Начиная с сентября покупательская активность продолжит рост, есть все предпосылки к этому, — уверен Сергей Качура, — а итоговые показатели второго полугодия будут ощутимо выше по сравнению как с этим летом, так и со вторым полугодием 2017 года», — заключил глава компании. Впрочем, как отмечалось, положительную динамику потребительского спроса и оптимистичные ожидания по его поводу демонстрируют и другие застройщики, работающие на столичном рынке. Основанием для этого служат как уже свершившиеся продажи, так и результаты мониторинга потребительских настроений. Таким образом, как и большинство опрошенных порталом ЕРЗ топ-менеджеров девелоперских компаний коллег, г-н Качура не подтверждает того, факта, что на рынке новостроек якобы наступил кризис доверия: летние показатели А101 полностью опровергают этот тезис.