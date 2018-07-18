Москва планирует разработать новую систему оплаты проезда

В ее рамках появится, в том числе, возможность использовать в качестве носителя проездного смартфоны. Об этом на пресс-конференции в рамках Урбан-форума заявил заммэра по транспорту Максим Ликсутов

"Нашей предыдущей билетной системе более 15 лет, и технологические решения, которые там были применены, там действительно устарели. Мы локально дорабатываем ее, но это делать очень сложно. Разработали техническое задание на новую билетную систему, где сделан акцент на бескарточные носители, что любой электронный носитель, телефон на различных операционных системах, будет способен считывать и работать с этим устройством".

Новая система может появиться через год-полтора, столько времени нужно на ее разработку.