Чем привлекает международный проект «Зеленые школы» белорусов

— Уже выбран, например, первый детский сад в качестве пилотного, пояснила руководитель проекта Ольга Чабровская. — Предполагается разработка и публикация пособия о привлечении общественности к экологическому мониторингу, будет организована просветительская кампания, на очереди проведение двух экофорумов. К разработке многих учебных программ будем привлекать и гражданское общество».

За годы работы «Зеленых школ», по прогнозам экспертов, планируется создать условия для системного сотрудничества с волонтерами, общественными организациями экологов и комитетов природных ресурсов. Кроме того, предстоит усовершенствование существующих и разработка новых школьных факультативов, повышение квалификации учителей по теме проекта. Проект предполагает создание 11 ресурсных центров для данных экологический школ, оснащенных оборудованием для мониторинга окружающей среды. Запланировано сотрудничество между этими школами и местными органами власти в сборе и управлении данными наблюдений за окружающей природой. В деятельность проекта предполагается вовлекать и людей с ограниченными возможностями. Пилотным учреждением, где протестируют программы обучения «Зеленые школы» для этой категории граждан, станет реабилитационный центр детей-инвалидов.

Важным элементом проекта является и конкурс экологических инициатив, направленных на рациональное использование природных ресурсов, экологический туризм, улучшение качества атмосферного воздуха. Он пройдет с 1 августа по 30 сентября текущего года. Лучшие 10-20 предложений получат финансовую поддержку (бюджет заявки от 50 до 100 тыс. евро).

"Наша встреча — одна из глав в реализации Целей устойчивого развития, которым Беларусь привержена и которые продвигает в национальную экономику. Необходимо обучать общество грамотному диалогу с субъектами хозяйствования, привлекать институты гражданского общества к принятию экологических решений и активизировать работу на региональном уровне в части развития зеленой экономики", — отметила на открытии семинара первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина