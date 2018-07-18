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В Восточном Дегунине заработает новый книжный клуб
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В Восточном Дегунине заработает новый книжный клуб 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В библиотеке № 37 на Дубнинской улице откроется книжный клуб «Древо познания». В рамках открытия пройдет обсуждение книг российских писателей. Об этом сообщила сотрудник библиотеки Лариса Лучовская.
— Мероприятие пройдет в выставочном зале нашей библиотеки. Состоится обсуждение книг Алексея Иванова «Тобол» и Евгения Водолазкина «Авиатор». Прийти могут все, кто хочет: те, кто прочел произведения, чтобы обменяться мнениями, и те, кто только узнал о них, чтобы послушать и сделать вывод, читать или нет, — рассказала Лариса Лучовская.
Регистрации на мероприятие не требуется. Встреча пройдет 22 июля по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. Начало в 15.00. (мю)
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