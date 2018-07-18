В Челябинске полицейский убил бывшую жену за то, что она зарегистрировалась на сайте знакомств

Челябинские следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 41-летнего полицейского, который убил бывшую жену Алину Галимжанову, узнав, что она зарегистрировалась на сайте знакомств. По предварительной информации, экс-супруг не хотел, чтобы женщина водила мужчин в квартиру, где с ней живет дочь.

Уголовное дело возбуждено и расследуется в Тракторозаводском районе города Челябинска , сообщается на сайте

управления Следственного комитета по региону. По версии следствия, в вечернее время 18 июня обвиняемый совершил убийство 36-летней женщины в одном из гаражных кооперативов областного центра, а затем вывез ее тело в район села Миасское и закопал.

приводит подробности трагедии. По данным газеты, супруги развелись после 12 лет совместной жизни, причиной стало увлечение мужем другой женщиной, он создал новую семью. Часть вещей его бывшей жены хранилась у него в гараже, и в злополучный день 18 июня она решила забрать их оттуда. Тем, кто спрашивал о судьбе женщины, мужчина сначала утверждал, что довел экс-супругу до остановки у дома, высадил ее с вещами и больше не видел.

Через некоторое время после пропажи женщины ее сестре пришел SMS с незнакомого воронежского номера: «Со мной все хорошо, я уехала в Крым , не теряйте». Однако несколько дней назад тело убитой нашли закопанным в лесу под Миассом . Ее убийца сам сдался полиции и указал на «могилу».

На тот момент вовсю велись поиски пропавшей, причем бывшего мужа подозревали меньше всего, так как его бывшая жена, будучи в разводе, была настроена на знакомство с мужчинами и могла попасть в опасную ситуацию.

Оказалось, что бывший муж, хотя и завел сам новую семью, был резко против знакомств экс-супруги с другими мужчинами. Он решился на убийство, когда узнал, что та зарегистрировалась на сайте знакомств, так как беспокоился о психологическом состоянии 13-летней дочери. Теперь он заключен под стражу.

"Полицейский будет уволен по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. В отношении его руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарного взыскания", — сообщили

Отметим, ранее в среду сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области нашли убийцу финалистки всероссийского конкурса красоты Missis World Russia 2016 года