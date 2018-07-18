Ещё
В Челябинске полицейский убил бывшую жену за то, что она зарегистрировалась на сайте знакомств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске полицейский убил бывшую жену за то, что она зарегистрировалась на сайте знакомств 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Челябинские следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 41-летнего полицейского, который убил бывшую жену Алину Галимжанову, узнав, что она зарегистрировалась на сайте знакомств. По предварительной информации, экс-супруг не хотел, чтобы женщина водила мужчин в квартиру, где с ней живет дочь.
Уголовное дело возбуждено и расследуется в Тракторозаводском районе города Челябинска, сообщается на  сайте
управления Следственного комитета по региону. По версии следствия, в вечернее время 18 июня обвиняемый совершил убийство 36-летней женщины в одном из гаражных кооперативов областного центра, а затем вывез ее тело в район села Миасское и закопал.
"Комсомольская правда"
приводит подробности трагедии. По данным газеты, супруги развелись после 12 лет совместной жизни, причиной стало увлечение мужем другой женщиной, он создал новую семью. Часть вещей его бывшей жены хранилась у него в гараже, и в злополучный день 18 июня она решила забрать их оттуда. Тем, кто спрашивал о судьбе женщины, мужчина сначала утверждал, что довел экс-супругу до остановки у дома, высадил ее с вещами и больше не видел.
Через некоторое время после пропажи женщины ее сестре пришел SMS с незнакомого воронежского номера: «Со мной все хорошо, я уехала в Крым, не теряйте». Однако несколько дней назад тело убитой нашли закопанным в лесу под Миассом. Ее убийца сам сдался полиции и указал на «могилу».
На тот момент вовсю велись поиски пропавшей, причем бывшего мужа подозревали меньше всего, так как его бывшая жена, будучи в разводе, была настроена на знакомство с мужчинами и могла попасть в опасную ситуацию.
Оказалось, что бывший муж, хотя и завел сам новую семью, был резко против знакомств экс-супруги с другими мужчинами. Он решился на убийство, когда узнал, что та зарегистрировалась на сайте знакомств, так как беспокоился о психологическом состоянии 13-летней дочери. Теперь он заключен под стражу.
"Полицейский будет уволен по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. В отношении его руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарного взыскания", — сообщили
Znak.com  в пресс-службе ГУ МВД области.
Отметим, ранее в среду сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области нашли убийцу финалистки всероссийского конкурса красоты Missis World Russia 2016 года
Ксении Мецгер, приехавшей из США погостить у родных и продать автомобиль. Убийца 29-летней девушки также сначала заявил, что купил у пропавшей автомобиль и видел, как она села с деньгами в такси. Однако позже признался, что убил модель молотком и спрятал тело в лесу соседнего района.
Newsru.com: последние новости
Представитель РПЦ выступил за отмену платных дорог в России вслед за роумингом из-за "разделения русского пространства" В Индонезии фермеры устроили крокодиловую бойню, убив почти 300 рептилий (ВИДЕО) Александра Шестуна переводят в "Лефортово", чтобы не дать ему участвовать в выборах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной185
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа98
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры176
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа216
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»43
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение