Внешэкономбанк предложил сотрудничать с КБ «Стрелка» для развития города

Он добавил, что также планируется преобразование фонда развития и поддержки малых городов в фонд развития современной городской экономики.

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М.Ликсутов: Москва может перейти на бескарточную систему оплаты проезда к 2020 г.

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Более 750 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье в январе-июне