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Внешэкономбанк предложил сотрудничать с КБ «Стрелка» для развития города
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Внешэкономбанк предложил сотрудничать с КБ «Стрелка» для развития города 

Агентство «Москва» 1 час назад
Внешэкономбанк (ВЭШ) предложил КБ «Стрелка» сотрудничество в рамках городского развития. Об этом в рамках Московского урбанистического форума сообщил председатель ВЭБ Игорь Шувалов.
«Внешэкономбанк как банк, который должен помогать проектам по магистральной, большой, городской экономике. Мы хотим создать проект, который должен отвечать за создание современного жилья, формируя городскую городскую среду, и предложить создать партнерство со стрелкой (КБ «Стрелка» — прим. Агентства «Москва»). Мы готовы такое партнерство создать и стартовать немедленно для того, чтобы эту большую программу по агломерации, по городскому развитию не откладывая ни на завтра, ни на послезавтра развивать урбанистически», — сказал И. Шувалов.
Он добавил, что также планируется преобразование фонда развития и поддержки малых городов в фонд развития современной городской экономики.
«Мы с министром экономического развития Максимом Орешкиным обсуждаем возможность преобразования фонда развития и поддержки малых городов в фонд развития современной городской экономики. Мы надеемся, что министр экономического развития возглавит наблюдательный совет по фонду, таким образом будет обеспечена ежедневная связь Внешэкономбанка (Банк развития и внешнеэкономической деятельности — прим. Агентства «Москва») и фонда по развитию городов с правительством. Мы хотим принимать самое активное участие в этом наиболее динамичном элементе развития и обеспечения прорывного развития Российской экономики, о котором говорил президент Владимир Путин во время своего послания», — добавил И. Шувалов.
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