«Осторожно, клоуны!» дорожные аферисты из Петербурга попали на видео

Необычный инцидент произошел в пригороде Петербурга Колпино : двое особо находчивых пешеходов решили «подставить» водителя, но им помешал видеорегистратор.

Судя по кадрам, которые автомобилист выложил в сеть, один из мужчин остановил машину на пешеходном переходе и подозвал своего знакомого. Тот запрыгнул на капот и стал кричать, что его якобы сбили.

Водителя эта ситуация вывела из себя.

— Видеорегистратор снимает! — закричал он и собрался выйти из машины, разобраться с хитрецами.

Однако автомобилиста остановила его супруга:

— Меня не выпустила жена из машины, так как был маленький ребёнок с нами в машине и времени не было разбираться в полиции, уезжали в Белоруссию , — пояснил он.

Однако идея отыскать мошенников до сих пор не покинула водителя. Мужчина попросил пользователей сети помочь найти пешеходов, чтобы те «выровняли капот и заплатили моральную компенсацию».