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«Осторожно, клоуны!» дорожные аферисты из Петербурга попали на видео
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«Осторожно, клоуны!» дорожные аферисты из Петербурга попали на видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Необычный инцидент произошел в пригороде Петербурга Колпино: двое особо находчивых пешеходов решили «подставить» водителя, но им помешал видеорегистратор.
Судя по кадрам, которые автомобилист выложил в сеть, один из мужчин остановил машину на пешеходном переходе и подозвал своего знакомого. Тот запрыгнул на капот и стал кричать, что его якобы сбили.
Водителя эта ситуация вывела из себя.
— Видеорегистратор снимает! — закричал он и собрался выйти из машины, разобраться с хитрецами.
Однако автомобилиста остановила его супруга:
— Меня не выпустила жена из машины, так как был маленький ребёнок с нами в машине и времени не было разбираться в полиции, уезжали в Белоруссию, — пояснил он.
Однако идея отыскать мошенников до сих пор не покинула водителя. Мужчина попросил пользователей сети помочь найти пешеходов, чтобы те «выровняли капот и заплатили моральную компенсацию».
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