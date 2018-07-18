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Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
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Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В одной из квартир дома №57 по улице Чкалова в Барнауле обнаружена мумия 50-летней женщины. По заключению экспертов, останки пролежали в квартире не менее десяти лет. Об этом сообщается на региональном сайте «Вести-Алтай».
Останки обнаружились благодаря соседу снизу. Мужчина недавно переехал и занимался ремонтом, хозяйку квартиры сверху он разыскивал, поскольку ему необходимо было поменять стояки. После вскрытия квартиры в помещении обнаружились горы мусора и мумифицированное тело хозяйки жилья. По свидетельству соседей, женщина пропала около десяти лет назад, на тот момент ей было около 50 лет.
«Жила одинокая женщина. Ну, в принципе нормально здоровалась. В подъезд заходили и выходили вместе. Потом исчезла. Уже лет десять назад. И всё, больше я ее не видел. Говорили, что она уехала куда-то в Москву к сестре или к матери», — приводит издание слова одного из соседей, Александра Долженко.
По информации «Вести-Алтай», в течение десяти лет на адрес квартиры, в которой была обнаружена мумия, доставлялись квитанции на оплату ЖКХ. Документы изъяты следственным комитетом Барнаула, который занимается установлением личности женщины и проверкой обстоятельств ее смерти.
В феврале 2018 года в одной из квартир Санкт-Петербурга спасатели обнаружили мумию пожилого мужчины, который лежал на диване в обнимку с секс-куклой, сделанной из мусора и подручных материалов. Голова куклы была, вероятно, оторвана мужчиной от женского манекена. Спасателей вызвали соседи пенсионера, обеспокоенные неприятным запахом в подъезде.
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