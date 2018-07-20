Не рассчитали: новая испанская подлодка не поместилась в доке 

Новая испанская подлодка S-80 Plus оказалось слишком длинной для доков из-за «ошибки в расчетах».
Мадриду придется потратить значительные средства на углубление и реконструкцию портовых сооружений из-за того, что новая испанская подлодка S-80 Plus оказалось слишком длинной для доков. Как уверяют в оборонном ведомстве страны, это связано с «ошибкой в расчетах».
В свою очередь American Thinker считает, что причина носит более комплексный характер.
По информации американского издания, Испания намерена увеличить свои расходы на оборону, следуя заветам президента США Дональда Трампа, однако значительная часть этих средств пойдет на устранение «досадной ошибки». Причина заключается в том, что новая дизельная субмарина S-80 Plus, строительством которой по заказу испанского министерства обороны занимается местная компания Navantia, не помещается в док. Теперь портовые сооружения придется углублять и реконструировать.
В материале отмечается, что это не единственная ошибка, допущенная в проекте, к реализации которого приступили в 2003 году. Спустя десять лет на подлодке обнаружились проблема с перевесом, составляющим примерно 75 тонн. Появились опасения, что после погружения субмарина может просто не всплыть. В Navantia признали наличие «отклонений, связанных с балансом веса» и заявили, что на устранение данной ошибки уйдет примерно два года.
Для компенсации лишнего веса S-80 Plus удлинили, однако не учли размера доков.
«Скорее всего, кто-то в самом начале совершил ошибку в расчетах, и никто не посчитал нужным провести перерасчеты», — объяснил случившееся экс-директор отдела стратегических исследований в министерстве обороны Испании Рафаэль Бардахи.
Издание, в свою очередь, считает, что проблема заключается в недостатке координации и контроля. Никто не смотрел на проект в целом. Может быть, что проблему решили проигнорировать для увеличения стоимости проекта, куда вошли бы и траты на реконструкцию доков.
Как пишет American Thinker, появились опасения, что рост стоимости приведет к отмене проекта и, соответственно, к потере контрактов и рабочих мест. Так что работа над проектом продолжилась в надежде на то, что дополнительные вложения в это предприятие сделают его отмену не такой привлекательной по причине уже понесенных затрат.