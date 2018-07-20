Не рассчитали: новая испанская подлодка не поместилась в доке

Новая испанская подлодка S-80 Plus оказалось слишком длинной для доков из-за «ошибки в расчетах».

Мадриду придется потратить значительные средства на углубление и реконструкцию портовых сооружений из-за того, что новая испанская подлодка S-80 Plus оказалось слишком длинной для доков. Как уверяют в оборонном ведомстве страны, это связано с «ошибкой в расчетах».

В свою очередь American Thinker считает, что причина носит более комплексный характер.

По информации американского издания, Испания намерена увеличить свои расходы на оборону, следуя заветам президента США Дональда Трампа , однако значительная часть этих средств пойдет на устранение «досадной ошибки». Причина заключается в том, что новая дизельная субмарина S-80 Plus, строительством которой по заказу испанского министерства обороны занимается местная компания Navantia, не помещается в док. Теперь портовые сооружения придется углублять и реконструировать.

В материале отмечается, что это не единственная ошибка, допущенная в проекте, к реализации которого приступили в 2003 году. Спустя десять лет на подлодке обнаружились проблема с перевесом, составляющим примерно 75 тонн. Появились опасения, что после погружения субмарина может просто не всплыть. В Navantia признали наличие «отклонений, связанных с балансом веса» и заявили, что на устранение данной ошибки уйдет примерно два года.

Для компенсации лишнего веса S-80 Plus удлинили, однако не учли размера доков.

«Скорее всего, кто-то в самом начале совершил ошибку в расчетах, и никто не посчитал нужным провести перерасчеты», — объяснил случившееся экс-директор отдела стратегических исследований в министерстве обороны Испании Рафаэль Бардахи.

Издание, в свою очередь, считает, что проблема заключается в недостатке координации и контроля. Никто не смотрел на проект в целом. Может быть, что проблему решили проигнорировать для увеличения стоимости проекта, куда вошли бы и траты на реконструкцию доков.

Как пишет American Thinker, появились опасения, что рост стоимости приведет к отмене проекта и, соответственно, к потере контрактов и рабочих мест. Так что работа над проектом продолжилась в надежде на то, что дополнительные вложения в это предприятие сделают его отмену не такой привлекательной по причине уже понесенных затрат.