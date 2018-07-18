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Чем удивит июльский номер журнала «Союзное государство»
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Чем удивит июльский номер журнала «Союзное государство» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Госсовет утвердил приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2019 годы.
Издание анализирует предложенный Кабинетом министров России проект пенсионной реформы, сравнивает его с белорусской пенсионной реформой, которая действует с 2017 года.
В чем главный секрет выпекания белорусского «продукта номер один»? Об этом — материал «Слову — вера, хлебу — мера». Другой репортер «Союзного государства» побывал в главной обсерватории Союзного государства в Карачаево-Черкесии, увидел небо вооруженным глазом, а академик Юрий Балега рассказал ему, почему телескоп — это «машина времени».
Журнал знакомит читателей с местечком Дудутки под Минском, где находится уникальное старинное поместье, его гости могут с головой окунуться в фольклорную Беларусь.
Выделим также интервью с внуком знаменитого автора «Тихого Дона» Михаила Шолохова Александром, почему он не стал писателем? А звезда сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина рассказывает о своем творческом амплуа и счастливом случае, изменившем ее жизнь.
Где найти журнал
Часть тиража бесплатно распространяется в Москве, а часть получают краевые и областные библиотеки в России и Беларуси. Электронная версия: postkomsg.com/soyuznoe_gosudarstvo
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