Внутриигровые покупки в Fortnite принесли Epic Games миллиард долларов

Компания SuperData выпустила исследование, в котором рассказала о феномене «королевской битвы». По их данным, с момента релиза Fortnite Battle Royale ее создатели заработали более миллиарда долларов. Сумма учитывалась исходя из подсчетов внутриигровых покупок на всех платформах: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В исследовании также утверждается, что зрители просмотрели всего 700 млн часов контента, связанного с играми жанра «королевская битва». Из них 83% приходятся на Fortnite — около 574 млн часов.

По данным SuperData в июне 2018 года Fortnite только за май принесла разработчикам $ 318 млн Ранее компания выделила $ 100 млн на призовые, которые разыграют в сезоне 2018/2019.

Первый чемпионат Fortnite Summer Skirmish с призовым в $ 8 млн в пике смотрело 744 778 зрителей.